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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'ı reddetmiş

Laurent Blanc Galatasaray'ı reddetmiş

'da teknik direktörlük için listedeki ilk isim olan 'ın 'den ayrıldığı 2016 yazı sonrası ve Sevilla'dan gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Paris Saint-Germain'den ayrıldığı 2016 yılından beri herhangi bir takım çalıştırmayan 'ın iki yıl önce 'ın gündemine geldiği öğrenildi. 'un eski hocası Paul Le Guen'in konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2017 yazında ben Bursaspor'dayken onunla görüştüm. Galatasaray'la temas kurduğunu ancak sırf bir takım çalıştırmak için teknik direktörlük yapmayacağını söyledi ve bu teklifi geri çevirdi. Daha sonra Sevilla gibi takımlardan da teklif aldı. Şu an onun kulüpsüz olmasına şaşırıyorum."

Le Parisien'da yer alan haberde Blanc'ın, Devler Ligi'ni kazanabileceği bir takımı çalıştırmak istediği ifade edildi. Tecrübeli antrenörün adı ile anılıyor.

  1. 09.10.2019
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