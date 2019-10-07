Fatih Terim'den Selçuk İnan'a şok sözler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den Selçuk İnan'a şok sözler!

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı ile Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak bu sezon üst üste üçüncü beraberliğini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 9 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda gözler Fatih Terim'e çevrildi. Başkent temsilcisi ile oynanan maçta Selçuk İnan'ı ilk 11 başlatan ve bu kararı gerek taraftarlar gerekse spor kamuoyu tarafından tartışılan tecrübeli teknik adam, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
7 Ekim 2019 Pazartesi 07:28 Güncelleme: 07.10.2019 07:28
Fatih Terim'den Selçuk İnan'a şok sözler!

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Fatih Terim'den Selçuk İnan'a şok sözler!

Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.

Fatih Terim'den Selçuk İnan'a şok sözler!

İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Seri ve Lemina'nın yokluğunda Selçuk İnan'ı oynatması ise tartışma konusu oldu.

Fatih Terim'den Selçuk İnan'a şok sözler!

Başkent ekibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Fatih Terim'den Selçuk İnan'a şok sözler!

Öte yandan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan Terim'in Selçuk İnan ile ilgili flaş bir karar aldığı iddia edildi.

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