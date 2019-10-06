Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi!

Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi!

Gençlerbirliği deplasmanında 2 puan kaybeden Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor... 7 hafta sonunda ligde sadece 3 puan toplayan Gençlerbirliği karışında neredeyse pozisyona giremeden maçı bitiren Galatasaray'da Fatih Terim'in "Ocak ayını" işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray'daki son dakika kararı ve kadro sürprizi...

6 Ekim 2019 Pazar 11:53 Güncelleme: 06.10.2019 11:55
Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi!

Terim maç sonu, "Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayt, vurdumduymaz olmaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş."

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Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi!

"Galatasaray orada savaşan bir takımı yakında görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da cisim olmuyorsa bir şey ifade etmez. Savaşarak kaybedilmeliydi, bugün beni üzen bu."

Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi!

"Konsantrasyon sıfır, mücadele yok, (futbolcular) bitse de gitsek gibi bir atmosfer içinde."

Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi!

"Belki de yüreğini ortaya koyacak oyuncuları oynatmalıydım" diyerek kaybedilen 2 puanının hesabını kendisine de keserken milli aradan sonra yapılacak dev değişimin sinyallerini verdi.

Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi!

"Beraberlikten veya kötü oyundan sonra olsun istemiyorum, kendi aramızda konuşacağım ve Ocak'ta neler olacak, Ocak'a kadar olabilecekleri Galatasaraylılara da izah edeceğim."

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