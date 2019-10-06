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Ve Galatasaray'da dev neşter... 5 futbolcunun hesabı kesildi!
Gençlerbirliği deplasmanında 2 puan kaybeden Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor... 7 hafta sonunda ligde sadece 3 puan toplayan Gençlerbirliği karışında neredeyse pozisyona giremeden maçı bitiren Galatasaray'da Fatih Terim'in "Ocak ayını" işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray'daki son dakika kararı ve kadro sürprizi...
6 Ekim 2019 Pazar 11:53
Güncelleme: 06.10.2019 11:55
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Terim maç sonu, "Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayt, vurdumduymaz olmaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş."
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"Galatasaray orada savaşan bir takımı yakında görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da cisim olmuyorsa bir şey ifade etmez. Savaşarak kaybedilmeliydi, bugün beni üzen bu."
"Konsantrasyon sıfır, mücadele yok, (futbolcular) bitse de gitsek gibi bir atmosfer içinde."
"Belki de yüreğini ortaya koyacak oyuncuları oynatmalıydım" diyerek kaybedilen 2 puanının hesabını kendisine de keserken milli aradan sonra yapılacak dev değişimin sinyallerini verdi.
"Beraberlikten veya kötü oyundan sonra olsun istemiyorum, kendi aramızda konuşacağım ve Ocak'ta neler olacak, Ocak'a kadar olabilecekleri Galatasaraylılara da izah edeceğim."