Linnes değişimi
Süper Lig'de ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arasında değişim yaşanacak. Gençlerbirliği maçı sonrasında ocak ayında operasyon sinyali veren teknik heyet ilk hamlesi Martin Linnes'i yeniden kazanmak olacak. Norveçli, ocak ayında Mariano'nun yerine geçecek.
Süper Lig'de ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arasında değişim yaşanacak. Gençlerbirliği maçı sonrasında ocak ayında operasyon sinyali veren teknik heyet ilk hamlesi Martin Linnes'i yeniden kazanmak olacak. Sezon başında yabancı kısıtlaması nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Norveçli futbolcu, ocak ayında takıma geri dönecek. Linnes'e ise kadroda yer Mariano'nun ayrılığı ile açılacak. Ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı oyuncunun transferine izin verilecek.
HERKES SEVİYOR
Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi ulunan Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 105 maçta forma giydi. Norveçli futbolcu, oynadığı maçlarda 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Profesyonelliği ve takıma uyumu ile herkesin takdirini kazandı.
- 8.10.2019
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Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
Toplam 1
Yorum
mehmet ali yıldırım dorukan tökoz geçmiş olsun dorukan insallah erken kalkarsın dualarımız seninle
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Sturridge ısınıyor
Toplam 2
Yorum
ismail rizeyi sturidge devirecek
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