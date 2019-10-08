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08 Ekim 2019, Salı
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Linnes değişimi

Linnes değişimi

'de ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan 'da devre arasında değişim yaşanacak. maçı sonrasında ocak ayında operasyon sinyali veren teknik heyet ilk hamlesi 'i yeniden kazanmak olacak. Norveçli, ocak ayında Mariano'nun yerine geçecek.

'de ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan 'da devre arasında değişim yaşanacak. maçı sonrasında ocak ayında operasyon sinyali veren teknik heyet ilk hamlesi 'i yeniden kazanmak olacak. Sezon başında yabancı kısıtlaması nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Norveçli futbolcu, ocak ayında takıma geri dönecek. Linnes'e ise kadroda yer Mariano'nun ayrılığı ile açılacak. Ülkesine dönmek isteyen Brezilyalı oyuncunun transferine izin verilecek.

HERKES SEVİYOR
Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi ulunan Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 105 maçta forma giydi. Norveçli futbolcu, oynadığı maçlarda 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Profesyonelliği ve takıma uyumu ile herkesin takdirini kazandı.

  1. 8.10.2019
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