Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı

Serkan Korkmaz: Fatih hoca kendi ezberini bozmazsa ocak ayı bazı şeyler için çok geç olabilir, geç kalınabilir. Futbolcuların mesaja değil de kondisyona, motivasyona ve konsantrasyona daha ihtiyaçları var gibi geliyor bana.



BiR TAŞLA iKi KUŞ

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı 4'ü lig maçı olmak üzere 6 karşılaşma sonra kazandı. Ancak lehine yapılan hakem hataları kamuoyu tarafından ağır şekilde eleştirildi. Zeki Uzundurukan: Beşiktaş bu galibiyet ile adeta komadan çıktı. Dorukhan'ın sakatlığı üzse de milli maç arasına futbol adına moralli girdi siyah-beyazlılar. Hakemler bu hafta sonuca etki eden hatalar yaptı.



Beni asıl düşündüren VAR'ın YOK gibi davranmasıydı. Çünkü VAR'dakilerin çağırması gereken, hakemin VAR'a gitmesini gerektiren çok fazla tartışmalı pozisyon oldu. Ama VAR, hakemlere yardımcı olmadı ve çok takımın canı yandı bu hafta.

Erman Toroğlu: Beşiktaş-Alanya maçını izledik. Çok net hakem hataları var. Peki bakın bakalım basına, kaç kişi ne yazmış? Peki, bir de Alanya başkanının konuşmalarını dinleyin.



'TÜRKİYE'DE YERSENKİŞEN!'

Sevgili Alanya başkanı, sistem Türkiye'de böyle. Almanya'da Gersenkishen var Türkiye'de yersenkişen. Beşiktaş yeniliyor ama fazla aşağıya inmemeli. Bu alemde Trabzonspor'u bile zaman zaman badem ediyorlar. Alanya'yı hepten ederler.



Öyle bir maç oynandı ki Alanya yense üstte farkı iyice açacak, Beşiktaş yenilse dibe vuracak. Ama Beşiktaş kazandı mı alın size bir dizayn. Bir taşla iki kuş vurdular.



Burak adamın burnunu kırıyor, kanlar içinde bırakıyor ama neymiş efendim sarıymış. Hiç olmazsa utanıp hiç kart verme. Biz de diyelim ki 'görmedi.' Zekeriya Alp eğer çok kelle almazsa onun kellesini alacaklar.



G.Saray başkanı Cengiz'in MHK Başkanı 'Sabri Çelik' demesi ve bu kelimeyi tırnak içine alması tesadüf değildir. Biraz düşünün bakalım. Zekeriya yeni veya eski hakem çok fazla güvenmesin, kayığa bindirip gönderirler onu.

Serkan Korkmaz: Beşiktaş'ta yönetim değişiyor. Gelecek olan başkanın en büyük icraatı yeni bir teknik heyet olabilir. Avcı'nın kader maçı içeride G.Saray ile oynayacağı derbi olur.

HADDİNİ BİL AVCI

Şenol Güneş, Avcı'yla ilgili, "Bazen söylemleri başka yere gitse ve bizi eleştirse de bizim öğrencimizdir. Ama şu an bunalımda. Yalnız kalmamalı" dedi. Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş, Abdullah Avcı'nın hocası ve duayeni durumunda. Keşke eleştirmeseydi Şenol hocayı. Ama kötü sonuçlar ve seyirci baskısı yüzünden Abdullah hocanın böyle konuştuğunu düşünüyorum.



Şenol Güneş de Abdullah Avcı'ya cevap verdi haklı olarak. Sonuçta bu açıklamalar nedeniyle iki hoca arasında bir kriz yaşanmaz. Şenol Güneş, Abdullah hocanın başarılı olmasını gönülden ister.



'PORTAKAL ORDA KAL'

Erman Toroğlu: Abdullah Avcı şu sıralar ne söylediğini bilmiyor. Son günlerde söylediği bir şey var. 'Benim teknik direktörlüğüm tartışılamaz' diyor. Abdullah Avcı, o zaman haddini bil. Şenol Güneş'in ki hiç tartışılmaz senin yanında. Portakal orda kal.