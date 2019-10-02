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02 Ekim 2019, Çarşamba
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'a Ultra destek

Galatasaray'a Ultra destek

? arka arkaya oynadığı dev maçlarda taraftarını arkasına aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar derbisinin ardından ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de tribünleri tıklım tıklım doldurdu.

50 bin taraftar 90 dakika boyunca susmadan Cimbom'u destekledi. 'dan gelen 800'e yakın 'li taraftar da kendilerine ayrılan bölümdeki yerlerini aldılar. Burada meşaleler de yaktılar. , 'den sonra PSG maçında da kasasını doldurdu. Bilet satışlarına 'lardan gün boyu yapılan satışlar eklenince sarı-kırmızılı kulübün kasasına para aktı. Aslan'ın sadece iki maçtan GS Store gelirinin 15 milyon TL'yi aştığı öğrenildi. Bilet satışları ve diğer hasılatlarla rakam daha da yükseldi. İki maçtan gelen paralarla yönetimin yüzü güldü.

İKİ DEV EKİP PFDK'LIK OLDU
'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan derbinin ardından iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk edildi. Sarı-kırmızılılar, kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle kurula sevk edildi. Kanarya da aynı sebep nedeniyle sevk aldı. Türk futbolunun iki lokomotif kulübünün para cezası alması bekleniyor.

GENÇLER FARK YEDİ
Devler Ligi'nde Galatasaray ile PSG arasında oynanan U-19 maçını Fransız ekibi 5-1 kazandı. Cimbom'un tek golünü 48. dakikada Metehan Balcı penaltıdan kaydetti. PSG'nin gollerini Muinga, Soh, Aouchiche, Kapo ve Pembele attı. Aslan ilk maçınnda da Brugge'e 3-2 yenilmişti.

  1. 2.10.2019
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