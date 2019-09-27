Faith Terim: Ciddiyet istiyorum

Artık herkes derbiyle yatıp kalkıyor. En çok Fatih Terim ve Ersun Yanal... Terim'in Yanal'a göre önemli bir dezavantajı var. Cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Bu nedenle karşılaşma öncesi oyuncularını motive etmek için yoğun çaba harcayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle geçen sezon Türk Telekom'da oynanan, 2-0 öne geçmelerine karşın 2-2 sona eren karşılaşmanın üzerinde duruyor.

EKSTRA MOTİVASYONLA OYNUYORLAR

Oyuncularına bu maçı birkaç defa izleten Terim, "Bu sene aynı şeyin yaşanmasına izin vermeyin" dedi. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe için Galatasaray maçları çok önemlidir. Sezonun maçı olarak görürler. Geçen sezon öne geçtiğimiz maçta puan verdik. Bu kez aynı hataları yapmamız gerekiyor. O yüzden herkesten tam ciddiyet, tam konsantrasyon istiyorum" sözlerini kullandı. Terim, "Taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatmanın zamanı geldi" ifadesini kullandı.

MAÇIN KiLiDi SOLDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göre Fenerbahçe'nin yumuşak karnı Hasan Ali ve Rodrigues'in yokluğunda sol tarafı... Bu yüzden tecrübeli teknik adam hem Feghouli hem de Mariano ile özel olarak ilgileniyor. Bu kanattan getirecekleri topları karşılama konusunda Fenerbahçe'nin zorluk yaşayacağı üzerinde duruyor. Maçın kilidinin soldan açılacağının altını sürekli olarak çiziyor.

TERiM'DEN TALiMAT: GUSTAVO'NUN BAĞLANTISINI KESİN

Fatih Terim, derbiye Fenerbahçe'nin stoperlerine baskı yaparak başlamak istiyor. Bu yüzden idmanlarda öndeki oyuncularından sürekli olarak pres istiyor. Yanal'ın Rami'yi de Serdar Aziz'i de Jailson'u da oynatsa o bölgede ilk topu alacak ismin o stoper olduğunu anlatıyor. Tecrübeli teknik adam stoperde topu alacak ilk ismin öncelikle Luiz Gustavo'yu arayacağından bahsediyor. Eğer stoperle Gustavo arasındaki bağlantıyı keserlerse gol bulacaklarının altını çiziyor.

FALCAO GUSTAVO REKABETİ

Radamel Falcao ile Luiz Gustavo bu kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde birbirlerine rakip olacak. Fransa'da eski takımları Monaco ve Marsilya'da 3 kez karşı karşıya gelen iki yıldız, Türk Telekom'da bu kez kozlarını paylaşacak. Daha önce karşılaştıkları 3 maçta 3 gol atmayı başaran Falcao, bu kez de Galatasaray forması ile Gustavo'yu mat etmek istiyor.

TRiBÜNE KİM ÇIKACAK?

Fatih Terim'i derbi öncesinde zorlu bir karar bekliyor... Fenerbahçe maçına tam kadro hazırlanmanın verdiği rahatlığa rağmen tecrübeli teknik adam TT Stadı'nda iki yabancısını kurallar gereği tribünde oturtmak zorunda kalacak. TERIM'IN ilk isim olarak Mario Lemina'yı belirlediği gelen bilgiler arasında... Andone'u hamle oyuncusu olarak 21 kişilik kadroya almayı planlayan deneyimli hocanın, Donk'u seçebileceği de gelen bilgiler arasında...

EN TECRÜBELİSİ MUSLERA VE SELÇUK

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, takımda 21 maçla Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim durumunda... 33 yaşındaki file bekçisinin ardından Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim ise kaptan Selçuk İnan. Selçuk, lig, Türkiye kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 19 kez mücadele etti.