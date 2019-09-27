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27 Eylül 2019, Cuma
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Ceza verilmedi

Ceza verilmedi

Başkanı geçtiğimiz günlerde 'ya sevk edilmişti. , Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili kararlarını açıkladı.

, Başkanı ile ilgili kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "20.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

  1. 27.9.2019
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