Ceza verilmedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "20.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.