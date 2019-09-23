Sergen’den bir çelme daha
Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray karşısında 6 farklı takımla 7. maçına çıkan Sergen Yalçın, 4. beraberliğini aldı. Geri kalan maçlarda ise Yalçın, 1 galibiyet 2 de mağlubiyet yaşadı.
Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı 7. maçına çıkan Sergen Yalçın, 4. beraberliğini aldı. Sarı-kırmızılı takım karşısında 6. farklı takımla mücadele eden (Gaziantep, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor) genç çalıştırıcı, ayrıca 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşamıştı.
KURAL BOZULDU
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında Süper Lig'de oynanan 4 karşılaşmada da ev sahipleri sahadan galip ayrılmıştı. Dün Yeni Malatya bir puana sevindi ama evindeki kazanma geleneğini de sürdürememiş oldu.
- 23.9.2019
-
MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
-
Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Toplam 1
Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
-
Elneny’de indirim zor
Toplam 1
Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Sergen’den bir çelme daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.