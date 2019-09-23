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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Sergen’den bir çelme daha

Sergen’den bir çelme daha

Teknik direktörlük kariyerinde karşısında 6 farklı takımla 7. maçına çıkan , 4. beraberliğini aldı. Geri kalan maçlarda ise Yalçın, 1 galibiyet 2 de mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerinde 'a karşı 7. maçına çıkan , 4. beraberliğini aldı. Sarı-kırmızılı takım karşısında 6. farklı takımla mücadele eden (Gaziantep, Sivasspor, Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor) genç çalıştırıcı, ayrıca 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşamıştı.

KURAL BOZULDU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında Süper Lig'de oynanan 4 karşılaşmada da ev sahipleri sahadan galip ayrılmıştı. Dün Yeni Malatya bir puana sevindi ama evindeki kazanma geleneğini de sürdürememiş oldu.

  1. 23.9.2019
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