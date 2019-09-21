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21 Eylül 2019, Cumartesi
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'Kavga ve kaos istemiyoruz'

'Kavga ve kaos istemiyoruz'

Başkanı ’un ’i hedef almasıyla ilgili konuşan Başkanı, “Kişisel çatışmalardan, kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Taraftarların, camiaların kardeşliği esastır. Hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz” dedi.

Başkanı , tüm camialara saygı duyduklarını ve Türk futbolunda kavga istemediklerini söyledi. Cengiz, dünkü sponsorluk anlaşması sırasında Başkanı 'un açıklamalarının sorulması üzerine "Türk futbolunda kavga, kaos, problem istemiyoruz. Bu tip şeylerde ilk kanı kim akıttı, ilk yumruğu kim attı, ilk ateşi kim yaktı ona bakıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir camiaya durup dururken söz etmeyiz. Bize saldırıldığında da usulünce, yöneticiye, yanıt vermeye çalışırız" dedi.

KRİTİK NOKTAYA GELDİK
Türk futbolunun bu tip söylemlerden arınması gerektiğini vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Ülke puanında kritik noktaya geldik. 11. sıraya düştük. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama noktasındayız. futbolla yatan kalkan ülke. Bunu doğru yönlendirelim. Hiç kimseden çekinmeyiz. Huzur, barış içinde ülkemizin ve futbolumuzun değerinin yükseldiği yarış istiyoruz. Bunu yurt dışında görüyoruz. dünyası Galatasaray'a ve herkese sevgi saygı yaklaşım içinde..."

GÜZELLİKLERLE DOLSUN
ile yaptıkları maçı hatırlatan Cengiz, "Kente renk geliyor, hava geliyor. Kent bütün pozisyonunu o maça göre ayarlıyor. Bu güzellik hem Avrupa futboluna hem ülke insanına hem dünya futboluna olumlu şeyler katacak hale gelmeli. Kişisel çatışmalardan, kişisel kavgalardan kaçınmalıyız. Taraftarların, camiaların kardeşliği esastır. Rakibe saygı kendine saygıdır. Biz bütün rakiplere samimi saygı duyuyoruz. Bu yarışta en iyi şekilde başarılı olmalarını, tabii biz en üstte olacak şekilde diliyoruz" şeklinde konuştu.

  1. 21.9.2019
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