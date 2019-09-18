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18 Eylül 2019, Çarşamba
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'dan 'un sözlerine yanıt geldi

Galatasaray'dan Ali Koç'un sözlerine yanıt geldi

, Başkanı 'un teknik direktör Fatih Terim'e yönelik sözlerine yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüp Başkan Koç'un "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" şeklindeki açıklamasına kupalı gönderme yaptı.

, Başkanı 'un Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımı şu şekilde:

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç'un Terim ile ilgili sözleri şöyle;

"Dünya neler konuşuyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05'te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz."

İşte sarı-kırmızılı kulüpten gelen diğer tepkiler;

  1. 18.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 17:44
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