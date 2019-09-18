Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi!

Galatasaray, 'Devler Arenası' macerasına başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Terim, Belçika ekibiyle ilgili detaylı bir analiz hazırlatırken, Luyindama sürprizi yaşandı...

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:40 Güncelleme: 18.09.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





