Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi!

Galatasaray, 'Devler Arenası' macerasına başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Terim, Belçika ekibiyle ilgili detaylı bir analiz hazırlatırken, Luyindama sürprizi yaşandı...
18 Eylül 2019 Çarşamba 11:40 Güncelleme: 18.09.2019 11:40
Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi!

Galatasaray'da camiayı Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı...

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Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi!

A Grubunda yer alan sarı-kırmızılılar Club Brugge, Paris Saint Germain ve Real Madrid ile karşılaşacak.

Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi!

Aslan, iyi bir başlangıç yapabilmek için bu akşam Belçika'da sahne alacak...

Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi!

Club Brugge ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da yıldız futbolcuların performansları merak ediliyor.

Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi!

Belçika devi hakkında derin bir analiz yapan teknik heyete Luyindama'dan yardım geldiği anlaşıldı.

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