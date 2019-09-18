Club Brugge maçı öncesi Luyindama sürprizi!
Galatasaray, 'Devler Arenası' macerasına başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Terim, Belçika ekibiyle ilgili detaylı bir analiz hazırlatırken, Luyindama sürprizi yaşandı...
18 Eylül 2019 Çarşamba 11:40
Güncelleme: 18.09.2019 11:40
Galatasaray'da camiayı Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
A Grubunda yer alan sarı-kırmızılılar Club Brugge, Paris Saint Germain ve Real Madrid ile karşılaşacak.
Aslan, iyi bir başlangıç yapabilmek için bu akşam Belçika'da sahne alacak...
Club Brugge ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da yıldız futbolcuların performansları merak ediliyor.
Belçika devi hakkında derin bir analiz yapan teknik heyete Luyindama'dan yardım geldiği anlaşıldı.