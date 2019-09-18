Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Eylül 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Galatasaray...

Avrupa'da liglerin başlamasının ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de heyecan başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil ediyor. Öte yandan dün oynanan Ajax - Lille maçının ardından Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlike ortaya çıktı. İşte detaylar...
18 Eylül 2019 Çarşamba 14:33 Güncelleme: 18.09.2019 21:51
Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Galatasaray...

2019-2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecan resmen başladı...

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Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Galatasaray...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Galatasaray...

Yeni Malatyaspor ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Galatasaray...

Öte yandan Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda salı günü oynanan karşılaşmada Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Galatasaray...

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, mücadelenin 65. dakikasında oyuna girerek ilk kez devler arenasında sahne aldı.

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