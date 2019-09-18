Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Galatasaray...
Avrupa'da liglerin başlamasının ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de heyecan başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil ediyor. Öte yandan dün oynanan Ajax - Lille maçının ardından Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlike ortaya çıktı. İşte detaylar...
18 Eylül 2019 Çarşamba 14:33
Güncelleme: 18.09.2019 21:51
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2019-2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecan resmen başladı...
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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor.
Yeni Malatyaspor ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda salı günü oynanan karşılaşmada Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti.
Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, mücadelenin 65. dakikasında oyuna girerek ilk kez devler arenasında sahne aldı.