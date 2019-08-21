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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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sezonun en iyisi Feghouli

Geçen sezonun en iyisi Feghouli

sezon gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan , sitesinin üyeleri tarafından 'sezonun en iyi oyuncusu' unvanına layık görüldü.

sezon gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan , sitesinin üyeleri tarafından 'sezonun en iyi oyuncusu' unvanına layık görüldü.

  1. 21.8.2019
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