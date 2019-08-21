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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Diagne kulübeye

Diagne kulübeye

'ın tecrübeli çalıştırıcısı Diagne'ye kulübeyi gösterdi. Al Nassr ile görüşen Diagne kalırsa kulübeye geçecek. maçında Jimmy Durmaz'ın yerine Feghouli forma giyecek.

Al Nassr ile görüşen Diagne kalırsa kulübeye geçecek. maçında Jimmy Durmaz'ın yerine Feghouli forma giyecek. Solda Babel'in yerinde Emre Mor şans bulacak. Önde ise Terim, Diagne'yi kenarda tutup forvette Babel'le maça başlamayı düşünüyor.

  1. 21.8.2019
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