Diagne kulübeye
Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim Diagne'ye kulübeyi gösterdi. Al Nassr ile görüşen Diagne kalırsa kulübeye geçecek. Konya maçında Jimmy Durmaz'ın yerine Feghouli forma giyecek.
Al Nassr ile görüşen Diagne kalırsa kulübeye geçecek. Konya maçında Jimmy Durmaz'ın yerine Feghouli forma giyecek. Solda Babel'in yerinde Emre Mor şans bulacak. Önde ise Terim, Diagne'yi kenarda tutup forvette Babel'le maça başlamayı düşünüyor.
- 21.8.2019
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