Diagne kulübeye

Al Nassr ile görüşen Diagne kalırsa kulübeye geçecek. Konya maçında Jimmy Durmaz'ın yerine Feghouli forma giyecek. Solda Babel'in yerinde Emre Mor şans bulacak. Önde ise Terim, Diagne'yi kenarda tutup forvette Babel'le maça başlamayı düşünüyor.