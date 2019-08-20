"Galatasaray'ı seyrederken utanıyorum"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Galatasaray'da hazırlık maçlarında en iyi iki adam Ömer Bayram ve Emre Mor'du. Sezonun ilk maçında ikisi de yok. Bunların günahı Türk olmaları. Fatih hocam Türkleri sevmiyor." ifadelerini kullandı.
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