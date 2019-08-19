Mitroglou veda turunda - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Mitroglou veda turunda

Mitroglou veda turunda

Mitroglou veda turunda

Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan ayrılıyor. Florya'da eşyalarını topladığı öğrenilen Yunan golcünün, arkadaşlarına ayrılık mesajları verdiği ve bir kaç gün içinde İtalya'ya döneceği iddia edildi.

Galatasaray'da teknik heyetin gözden çıkardığı ve Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan ayrılıyor. Florya'da eşyalarını topladığı öğrenilen Yunan golcünün, arkadaşlarına ayrılık mesajları verdiği ve bir kaç gün içinde İtalya'ya döneceği iddia edildi. Kostas Mitroglou'nun Lecce'ye gitmesi ve ücretinin bir kısmını 'ın karşılaması bekleniyor.
  1. 19.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mitroglou veda turunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN