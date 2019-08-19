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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Dava açılacak

Dava açılacak

Denizli'de maç sonunda ağıza alınmayacak küfürler eden ve gözaltına alınmasına karşın Denizlispor Başkanı'nın araya girmesi ile serbest bırakılan 4 kişi hakkında de harekete geçti.

Denizli'de maç sonunda ağıza alınmayacak küfürler eden ve gözaltına alınmasına karşın Denizlispor Başkanı'nın araya girmesi ile serbest bırakılan 4 kişi hakkında de harekete geçti. Dün kulüpten yapılan açıklamada, 'ın görevinin başında olduğu belirtildi ve Denizlispor karşılaşması sonrasındaki saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.
  1. 19.8.2019
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