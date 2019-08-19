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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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İstifası bir gün sürdü

İstifası bir gün sürdü

Terim’in talebi ve sarı-kırmızılı taraftarların desteğinin ardından Şaş görevine döndü

Cumartesi günü görevinden istifa ettiğini açıklayan yardımcı antrenör , dün yaptığı açıklamayla göreve döndüğünü açıkladı. Denizlispor maçı sonrasında Şaş ve yeşil-siyahlı taraftarlar arasında tartışma çıkmış, yaşanan olayların ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak teknik direktör 'in, istifasını kabul etmemesi, bugün başlayacak olan çalışmaları için Florya'da olmasını istemesi ve taraftarların verdiği büyük desteğin ardından Hasan Şaş, 'da kalmaya karar verdi.

ÖZÜR DİLEDİ
Fatih Terim ve Levent Şahin'le olan bir fotoğrafını paylaşan Hasan Şaş, gösterilen şefkatin ayrılmasına mani olduğunu dile getirdi şu açıklamayı yaptı: Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın.

  1. 19.8.2019
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