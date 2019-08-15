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15 Ağustos 2019, Perşembe
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İşaret bekliyor

İşaret bekliyor

’da evindeki eşyaları topladı. Kızının Türkiye’de eğitim göreceği okuldan bir yetkili ile görüştü. Eşi yapılacak işler ve gezilecek yerler listesi çıkardı

Artık heyecan dorukta... 'nun forması giymesine çok az kaldı. Kolombiyalı yıldızın, İstanbul'a transferinin önündeki en büyük engel olarak görülen Monaco'nun forvet eksikliği de giderildi. Fransız ekibi, İspanya'nın Sevilla takımından golcü oyuncu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun bu transfer için Sevilla'ya 40 milyon euro ödediği öne sürüldü.

Bu duyurunun ardından Radamel Falcao transferini bekleyen Galatasaray taraftarlarının heyecanı arttı. Monaco'nun forvet transferi yapmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin, Falcao'yu kısa süre içerisinde kadrosuna katması bekleniyor. Galatasaray'ın teklifini çok önce kabul eden, taraftarlar gibi gün sayan Falcao da imza için artık işaret bekliyor. Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan golcünün, 'da evindeki eşyaları topladığı ve taşınmaya hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray'ın, Monaco'ya Falcao için 2 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Yıldız oyuncu, bonuslar hariç sarıkırmızılı takımdan 5 milyon euro kazanacak?.

İŞTE FALCAO HAZIRLIKLARI:
* Monte Carlo'daki evlerindeki eşyalar toplandı. Taşınmaya hazır.
* Hatta bazıları İstanbul'a gönderildi bile.
* Yıldız futbolcuya, ultra lüks bir villa tuttuldu.
* Kızına, Fransa'da yeni dönem için okul kaydı yaptırmadı. Türkiye'deki eğitim göreceği okuldan bir yetkili Monte Carlo'da, kızıyla bir araya geldi.
* Eşi Lorelei, İstanbul'a giden dostları aracılığıyla daha gelmeden bir yapılacaklar ve gezilecekler listesi hazırladı.
* Transferi 19.05'te özel bir video ile açıklanacak.
* Özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Bakayoko da listede
Ben Yedder'i transfer eden Monaco, Galatasaray'la da anılan Bakayoko'yu da istiyor. L'Equipe'in haberine göre, Chelsea'nin Milan'a kiraladığı ve sonrasında yeniden takıma dönen Tiemoue Bakayoko'ya bu kez Monaco talip oldu ve kiralık alınması için görüşmelere başlandı.

Yoksa Belhanda mı?
Diagne'yi satamayan Galatasaray'la ilgili şok bir iddia geldi. Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve son olarak Süper Kupa'yı getiren golü atan Younes Belhanda satılabilir. Faslı oyuncu için ciddi tekliflerin olduğu ve kaynak yaratmak için gözden çıkarılabileceği konuşuluyor.

Diagne için Spartak açıklaması
Galatasaray'ın satmayı planladığı Diagne'nin menajeri Simone Laurelli, Rus basınındaki transfer iddiaları hakkında konuştu. Laurelli, "Spartak Moskova'dan veya başka bir kulüpten bize ulaşan bir teklif yok" diye konuştu.
  1. 15.8.2019
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