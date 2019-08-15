İşaret bekliyor
Monte Carlo’da evindeki eşyaları topladı. Kızının Türkiye’de eğitim göreceği okuldan bir yetkili ile görüştü. Eşi yapılacak işler ve gezilecek yerler listesi çıkardı
Bu duyurunun ardından Radamel Falcao transferini bekleyen Galatasaray taraftarlarının heyecanı arttı. Monaco'nun forvet transferi yapmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin, Falcao'yu kısa süre içerisinde kadrosuna katması bekleniyor. Galatasaray'ın teklifini çok önce kabul eden, taraftarlar gibi gün sayan Falcao da imza için artık işaret bekliyor. Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan golcünün, Monte Carlo'da evindeki eşyaları topladığı ve taşınmaya hazır olduğu bildirildi.
Galatasaray'ın, Monaco'ya Falcao için 2 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Yıldız oyuncu, bonuslar hariç sarıkırmızılı takımdan 5 milyon euro kazanacak?.
İŞTE FALCAO HAZIRLIKLARI:
* Monte Carlo'daki evlerindeki eşyalar toplandı. Taşınmaya hazır.
* Hatta bazıları İstanbul'a gönderildi bile.
* Yıldız futbolcuya, ultra lüks bir villa tuttuldu.
* Kızına, Fransa'da yeni dönem için okul kaydı yaptırmadı. Türkiye'deki eğitim göreceği okuldan bir yetkili Monte Carlo'da, kızıyla bir araya geldi.
* Eşi Lorelei, İstanbul'a giden dostları aracılığıyla daha gelmeden bir yapılacaklar ve gezilecekler listesi hazırladı.
* Transferi 19.05'te özel bir video ile açıklanacak.
* Özel uçakla İstanbul'a gelecek.
Bakayoko da listede
Ben Yedder'i transfer eden Monaco, Galatasaray'la da anılan Bakayoko'yu da istiyor. L'Equipe'in haberine göre, Chelsea'nin Milan'a kiraladığı ve sonrasında yeniden takıma dönen Tiemoue Bakayoko'ya bu kez Monaco talip oldu ve kiralık alınması için görüşmelere başlandı.
Yoksa Belhanda mı?
Diagne'yi satamayan Galatasaray'la ilgili şok bir iddia geldi. Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve son olarak Süper Kupa'yı getiren golü atan Younes Belhanda satılabilir. Faslı oyuncu için ciddi tekliflerin olduğu ve kaynak yaratmak için gözden çıkarılabileceği konuşuluyor.
Diagne için Spartak açıklaması
Galatasaray'ın satmayı planladığı Diagne'nin menajeri Simone Laurelli, Rus basınındaki transfer iddiaları hakkında konuştu. Laurelli, "Spartak Moskova'dan veya başka bir kulüpten bize ulaşan bir teklif yok" diye konuştu.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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