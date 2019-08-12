Onyekuru’nun adresi Monaco
Galarasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak Everton ile bonservis pazarlıklarında anlaşmaya varamadığı Henry Onyekuru'nun rotası beklenildiği gibi Monaco oluyor. Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, Premier Lig temsilcisiyle el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrasında 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
Galarasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak Everton ile bonservis pazarlıklarında anlaşmaya varamadığı Henry Onyekuru'nun rotası beklenildiği gibi Monaco oluyor. Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, Premier Lig temsilcisiyle el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrasında 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
- 12.8.2019
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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