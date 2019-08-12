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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Onyekuru’nun adresi Monaco

Onyekuru’nun adresi Monaco

Galarasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak Everton ile bonservis pazarlıklarında anlaşmaya varamadığı 'nun rotası beklenildiği gibi Monaco oluyor. Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, temsilcisiyle el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrasında 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

Galarasaray'ın kadrosuna katmak istediği ancak Everton ile bonservis pazarlıklarında anlaşmaya varamadığı 'nun rotası beklenildiği gibi Monaco oluyor. Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Fransız ekibi, temsilcisiyle el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrasında 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

  1. 12.8.2019
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