Büyük ambargo - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Büyük ambargo

Büyük ambargo

Büyük ambargo

Sezonu 3 kupa ile tamamlayan Cimbom, ’de son 24 organizasyonun 14’ünde şampiyonluğa ulaştı.

maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan , bir kupa daha müzesine götürmeyi başardı. Lig ve Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım böylece Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi. Cimbom bu sürede ve TFF Süper Kupa'da 5'er, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Aynı dönemde 4, , ve Akhisarspor ise 2'şer kupa kazandı.

KUPALARIN EFENDİSİ
Akhisar karşısında 20. kupasını kaldırmayı başaran Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hocası faal hocalar arasında "En fazla kupa kazanan" 3. teknik direktör olmayı başardı. Hali hazırda 29 kupa ile 'nin hocası Guardiola ilk sırada, Ancelotti ise 21 kupayla ikinci sırada...

141 GÜNDE 1 KUPA
Zaman zaman sıkıntılı anlar yaşasa da Galatasaray Başkanı de başarılı çalışmalarının karşılığını aldı. 'da Süper Kupa'yı göğüsleyen Cengiz, 18 ayda, 4. kez kupa sevinci yaşadı.

KOÇ'UN TALİHSİZLİĞİ!
Yöneticiliği döneminde Galatasaray'ın 4 kupa kaldırmasını izleyen 14 aylık Fenerbahçe başkanlığı döneminde ise Galatasaray'ın, lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğuna şahitlik etti.

GURUR TABLOSU
1 Kupası
8 Süper Lig
3 TFF Süper Kupa
3 Türkiye Kupası
2
3 TSYD Kupası

  1. 9.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyük ambargo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN