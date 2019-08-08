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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray 'ya sevk edildi

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Akhisarspor ile oynadığı TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir."

  1. 08.08.2019
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