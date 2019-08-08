Galatasaray'ın günlerdir süren Radamel Falcao transferinde artık sona geliniyor. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Kolombiyalı golcünün gelişini kolaylaştıracak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
8 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
Güncelleme: 08.08.2019 17:11
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Galatasaray'ın günlerdir süren golcü transferinde sıcak saatler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki isim Radamel Falcao adım adım Türkiye'ye yaklaşırken Fransız ve Portekiz basını da transferle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıyor.
Le 10 Sport'ta yer alan haberde Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'in yıldız futbolcu için Monaco'ya rest çektiği, transferine izin verilmediği takdirde oyuncunun gelecek kış transfer döneminde MLS'e bedelsiz gideceği öne sürüldü.
Öte yandan bir diğer iddia da Portekiz basınından geldi.
Record'da yer alan habere göre Falcao'nun yerini doldurmadan oyuncuyu göndermek istemeyen Monaco'ya sürpriz bir isim önerildi.