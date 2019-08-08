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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'a müjde! Sevilla teklifini yaptı

Galatasaray'a müjde! Sevilla teklifini yaptı

Galatasaray'ın günlerdir süren Radamel Falcao transferinde artık sona geliniyor. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Kolombiyalı golcünün gelişini kolaylaştıracak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

8 Ağustos 2019 Perşembe 17:11 Güncelleme: 08.08.2019 17:11
Galatasaray'a müjde! Sevilla teklifini yaptı

Galatasaray'ın günlerdir süren golcü transferinde sıcak saatler yaşanıyor.

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Galatasaray'a müjde! Sevilla teklifini yaptı

Sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki isim Radamel Falcao adım adım Türkiye'ye yaklaşırken Fransız ve Portekiz basını da transferle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıyor.

Galatasaray'a müjde! Sevilla teklifini yaptı

Le 10 Sport'ta yer alan haberde Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'in yıldız futbolcu için Monaco'ya rest çektiği, transferine izin verilmediği takdirde oyuncunun gelecek kış transfer döneminde MLS'e bedelsiz gideceği öne sürüldü.

Galatasaray'a müjde! Sevilla teklifini yaptı

Öte yandan bir diğer iddia da Portekiz basınından geldi.

Galatasaray'a müjde! Sevilla teklifini yaptı

Record'da yer alan habere göre Falcao'nun yerini doldurmadan oyuncuyu göndermek istemeyen Monaco'ya sürpriz bir isim önerildi.

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