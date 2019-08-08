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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Alamaz dediler aldık!

Alamaz dediler aldık!

Başkanı , maç sonu çok mutluydu. Albayrak, "Ligi kupa ile kapattık, kupa ile açtık 'ıma şükürler olsun. Kupaları almaya alışkınız biz.

Başkanı , maç sonu çok mutluydu. Albayrak, "Ligi kupa ile kapattık, kupa ile açtık 'ıma şükürler olsun. Kupaları almaya alışkınız biz. İlk kupayı aldık, yenileri de gelecek. Kupalar çok oldu. Allah herkese böyle yöneticilik nasip eylesin, bu kolay bir şey değil" dedi. ilgili de konuşan Albayrak, "Başkanım Falcao ile ilgili gerekeni söyledi. Birkaç futbolcu alacağız, birkaç futbolcu satacağız. Seri dedik, alamaz dediler, aldık gördünüz. Emre Mor dedik, alamaz dediler, aldık" ifadesini kullandı.

  1. 8.8.2019
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