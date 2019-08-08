Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç sonu çok mutluydu. Albayrak, "Ligi kupa ile kapattık, kupa ile açtık Allah'ıma şükürler olsun. Kupaları almaya alışkınız biz. İlk kupayı aldık, yenileri de gelecek. Kupalar çok oldu. Allah herkese böyle yöneticilik nasip eylesin, bu kolay bir şey değil" dedi. Transferle ilgili de konuşan Albayrak, "Başkanım Falcao ile ilgili gerekeni söyledi. Birkaç futbolcu alacağız, birkaç futbolcu satacağız. Seri dedik, alamaz dediler, aldık gördünüz. Emre Mor dedik, alamaz dediler, aldık" ifadesini kullandı.