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06 Ağustos 2019, Salı
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için yeni talip

Mitroglou için yeni talip

'dan 1.5 yıllığına kiralanan 'na 'ın ardından de talip oldu. Yapılan teklife göre, golcü futbolcunun maaşının bir bölümünü ödeyecek.

'dan 1.5 yıllığına kiralanan 'na 'ın ardından de talip oldu. Yapılan teklife göre, golcü futbolcunun maaşının bir bölümünü ödeyecek. Sarı-kırmızılı yönetim daha önceden de bu durumu kabul ederken, Leganes kulübüyle de görüşmelerin başladığı kaydedildi.
  1. 6.8.2019
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