Süper Kupa maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist olan Akhisarspor'u karşı karşıya getirecek mücadelenin hakemi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre bu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Kupa finali 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadelede 20.45'te başlayacak.