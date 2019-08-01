Galatasaray ile Akhisarspor'un oynayacağı Süper Kupa maçının hakemi açıklandı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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maçının hakemi açıklandı

Süper Kupa maçının hakemi açıklandı

ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos'ta oynanacak maçını hakem yönetecek.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist olan Akhisarspor'u karşı karşıya getirecek mücadelenin hakemi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre bu karşılaşmayı yönetecek.

Süper Kupa finali 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadelede 20.45'te başlayacak.

  1. 01.08.2019
  2. Güncelleme: 01.08.2019 16:33
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