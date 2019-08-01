Süper Kupa maçının hakemi açıklandı
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos'ta oynanacak TFF Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist olan Akhisarspor'u karşı karşıya getirecek mücadelenin hakemi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre bu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Kupa finali 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadelede 20.45'te başlayacak.
- 01.08.2019
- Güncelleme: 01.08.2019 16:33
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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