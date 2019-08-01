Galatasaray'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yerine kadro derinliği için düşündüğü golcü oyuncu için Lille devreye girdi. Fransız ekibinin futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı bildirildi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)