Galatasaray'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yerine kadro derinliği için düşündüğü golcü oyuncu için Lille devreye girdi. Fransız ekibinin futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı bildirildi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Ağustos 2019 Perşembe 17:22
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Sezon öncesi kampını Avusturya'da geçiren Galatasaray, kadrosuna yeni isimler katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılı takımdan Mbaye Diagne'nin Katar kulübü Al Rayyan'a transferi gündeme gelirken, Senegalli futbolcunun yerini Radamel Falcao'nun doldurması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray, kadro derinliği sağlamak adına belirlediği alternatif golcülerle de çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyordu.
Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta için yeni bir talip çıktı.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Lille, 26 yaşındaki yıldız futbolcu için devreye girdi.