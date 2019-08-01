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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın gözdesine Lille kancası!

Galatasaray'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin yerine kadro derinliği için düşündüğü golcü oyuncu için Lille devreye girdi. Fransız ekibinin futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı bildirildi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

1 Ağustos 2019 Perşembe 17:22
Galatasaray'ın gözdesine Lille kancası!

Sezon öncesi kampını Avusturya'da geçiren Galatasaray, kadrosuna yeni isimler katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'ın gözdesine Lille kancası!

Sarı-kırmızılı takımdan Mbaye Diagne'nin Katar kulübü Al Rayyan'a transferi gündeme gelirken, Senegalli futbolcunun yerini Radamel Falcao'nun doldurması bekleniyor.

Galatasaray'ın gözdesine Lille kancası!

Öte yandan Galatasaray, kadro derinliği sağlamak adına belirlediği alternatif golcülerle de çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Galatasaray'ın gözdesine Lille kancası!

Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta için yeni bir talip çıktı.

Galatasaray'ın gözdesine Lille kancası!

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre Lille, 26 yaşındaki yıldız futbolcu için devreye girdi.

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