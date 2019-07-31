HaberlerGaleriVe Diagne evini topladı! Galatasaray'a dev gelir... Son dakika transfer haberleri
Ve Diagne evini topladı! Galatasaray'a dev gelir... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da beklenen oldu! Galatasaray'da geleceği belirsiz hale gelen ve haftalardır transfer olması için de beklemeye geçilen Mbaye Diagne'de son dakika... Satışı yılan hikâyesine dönen Senegalli oyuncu İstanbul'daki evini topladı. İşte Galatasaray'ın Diagne'den kazanacağı para ve Senegalli oyuncunun yeni takımı...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:55
Güncelleme: 31.07.2019 11:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı kırmızılı takım ile yollarını ayıracak olan golcü futbolcu özel eşyalarını hazırlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Peki, Diagne'nin yeni adresi neresi olacak? Senegalli oyuncu, sarı kırmızılılara ne kadar kazandıracak? İşte soruların yanıtı ve ayrıntılar...
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da geçtiğimiz günlerde Diagne'nin kıymetini bulmadan satmayacaklarını vurgulamıştı
Albayrak, Diagne ile ilgili sözlerinin devamında şunları söylemişti:
'İlla ki satacağız' diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil."