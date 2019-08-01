Filistinlileri konuk etti

Cimbom'un ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Filistinli futbolcuları konuk etti. Albayrak'ın ofisinde gerçekleşen yemeğe Filistin'in Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncuları katıldı. Albayrak "İnşallah bu iki ekip gelecek yıllarda Galatasaray ile de maç oynar. Ülkemize hoş geldiler. Filistin halkını çok seviyoruz ve her zaman kalbimiz onlarla beraber" ifadelerini kullandı.