Filistinlileri konuk etti
Cimbom'un ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Filistinli futbolcuları konuk etti. Albayrak'ın ofisinde gerçekleşen yemeğe Filistin'in Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncuları katıldı.
Cimbom'un ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Filistinli futbolcuları konuk etti. Albayrak'ın ofisinde gerçekleşen yemeğe Filistin'in Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncuları katıldı. Albayrak "İnşallah bu iki ekip gelecek yıllarda Galatasaray ile de maç oynar. Ülkemize hoş geldiler. Filistin halkını çok seviyoruz ve her zaman kalbimiz onlarla beraber" ifadelerini kullandı.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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