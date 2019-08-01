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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Filistinlileri konuk etti

Filistinlileri konuk etti

'un ikinci başkanı , Filistinli futbolcuları konuk etti. Albayrak'ın ofisinde gerçekleşen yemeğe 'in Zeytindağı ve takımı oyuncuları katıldı.

'un ikinci başkanı , Filistinli futbolcuları konuk etti. Albayrak'ın ofisinde gerçekleşen yemeğe 'in Zeytindağı ve takımı oyuncuları katıldı. Albayrak "İnşallah bu iki ekip gelecek yıllarda ile de maç oynar. Ülkemize hoş geldiler. Filistin halkını çok seviyoruz ve her zaman kalbimiz onlarla beraber" ifadelerini kullandı.

  1. 1.8.2019
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