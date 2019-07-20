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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Josef için kıran kırana pazarlık

Josef için kıran kırana pazarlık

Cimbom, Josef de Souza'yı almak için F.Bahçe'nin transferindeki rotayı izliyor. Aslan'ın , yüksek bonservisi olan oyuncuyu kiralık formülüyle renklerine bağlamıştı.

Cimbom, Josef de Souza'yı almak için F.Bahçe'nin transferindeki rotayı izliyor. Aslan'ın , yüksek bonservisi olan oyuncuyu kiralık formülüyle renklerine bağlamıştı. da Josef ile el sıkıştı ancak henüz kulübü 'yi ikna edemedi. Brezilyalı oyuncu için bonservis vermek istemeyen Cimbom, Al Ahli'nin kiralık tekliflerini kabul etmesini bekliyor. Josef de ayrılmak istediğini yönetimine iletti.

  1. 20.7.2019
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