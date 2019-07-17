Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için Napoli'nin devreye girdiği belirtildi. Le Soir'de yer alan habere göre Everton'ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru'ya Napoli'den 15 milyon euro'luk teklif geldi.
FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Everton'un, Henry Onyekuru'yu gelişime açık potansiyeli nedeniyle takımda tutmak istediği ancak çalışma izni sorununu aşamaması nedeniyle satış fikrini de düşündüğü aktarıldı. İngilizlerin satışa onay vermesi halinde Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcuyu bir yıl daha kiralama ihtimali suya düşecek.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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