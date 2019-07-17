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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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’den Onyekuru’ya 15 milyon euro

Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro

'ın yeniden kiralamak istediği için 'nin devreye girdiği belirtildi. 'de yer alan habere göre Everton'ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru'ya Napoli'den 15 milyon euro'luk teklif geldi.

'ın yeniden kiralamak istediği için 'nin devreye girdiği belirtildi. 'de yer alan habere göre Everton'ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru'ya Napoli'den 15 milyon euro'luk teklif geldi. Ayrıca Anderlecht'in de aynı miktarı önerdiği bildirildi.

FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Everton'un, Henry Onyekuru'yu gelişime açık potansiyeli nedeniyle takımda tutmak istediği ancak çalışma izni sorununu aşamaması nedeniyle satış fikrini de düşündüğü aktarıldı. İngilizlerin satışa onay vermesi halinde Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcuyu bir yıl daha kiralama ihtimali suya düşecek.
  1. 17.7.2019
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