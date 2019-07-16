Galatasaray'da yeniler uyum sağladı

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi transfer ettiği Babel ve Jimmy Durmaz yüzleri güldürüyor. Bu ikili, sarı-kırmızılıların çalışmaları sırasında takımın en çok dikkat çeken oyuncuları olurken, yenilerden Şener Özbayraklı ise tutuk isimler arasında ilk sırayı aldı. Babel ve Jimmy, teknik heyetin idmanlarda istediği her şeyi eksiksiz yerine getirdi. Hırslı görüntüleriyle de yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim'i umutlandıran iki yabancı, forma savaşında da takım arkadaşlarından bir adım öne geçti.

OZORNWAFOR KİRALANABİLİR

Yenilerden Babel ile Jimmy göz doldururken; Şener, Adem Büyük ve Ozornwafor beklenen seviyeye gelmedi. Özellikle Şener'in askerlik sonrası takıma adapte olamadığı, Terim'in de bu oyuncuyu kazanmak için üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sağ bekte Mariano ve Linnes olmasına rağmen Milli Takım'dan öğrencisi olan Şener'i Avusturya kampı öncesi uyardığı belirtildi. Bu arada 20 yaşındaki Ozornwafor'un Süper Lig ya da 1. Lig takımlarından birine kiralanabileceği kaydedildi.