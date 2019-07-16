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16 Temmuz 2019, Salı
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'da yeniler uyum sağladı

Galatasaray'da yeniler uyum sağladı

'ın yeni transferleri takıma hızlı adapte oldu. Babel ve Jimmy Durmaz, idmanlarda öne çıkanlar arasında yer aldı. ise yeniler arasında en tutuk adamdı.

'ın öncesi ettiği Babel ve Jimmy Durmaz yüzleri güldürüyor. Bu ikili, sarı-kırmızılıların çalışmaları sırasında takımın en çok dikkat çeken oyuncuları olurken, yenilerden ise tutuk isimler arasında ilk sırayı aldı. Babel ve Jimmy, teknik heyetin idmanlarda istediği her şeyi eksiksiz yerine getirdi. Hırslı görüntüleriyle de yeni sezon öncesi teknik direktör 'i umutlandıran iki yabancı, forma savaşında da takım arkadaşlarından bir adım öne geçti.

OZORNWAFOR KİRALANABİLİR
Yenilerden Babel ile Jimmy göz doldururken; Şener, ve Ozornwafor beklenen seviyeye gelmedi. Özellikle Şener'in askerlik sonrası takıma adapte olamadığı, Terim'in de bu oyuncuyu kazanmak için üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın, sağ bekte Mariano ve Linnes olmasına rağmen 'dan öğrencisi olan Şener'i kampı öncesi uyardığı belirtildi. Bu arada 20 yaşındaki Ozornwafor'un ya da 1. Lig takımlarından birine kiralanabileceği kaydedildi.

  1. 16.7.2019
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