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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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iddiası

Nainggolan iddiası

Inter'de Icardi ile birlikte satış listesine konan , 'a yazıldı. Fakat piyasa değeri 28 milyon euro olan oyuncunun gelmesinin çok olduğu ifade edildi.

Inter'de Icardi ile birlikte satış listesine konan , 'a yazıldı. Fakat piyasa değeri 28 milyon euro olan oyuncunun gelmesinin çok olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon Roma'dan 38 milyon euro'ya transfer olmuş; 36 maçta 7 gol, 3 asistle oynamıştı.

  1. 8.7.2019
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