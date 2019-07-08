Nainggolan iddiası
Inter'de Icardi ile birlikte satış listesine konan Nainggolan, Aslan'a yazıldı. Fakat piyasa değeri 28 milyon euro olan Belçikalı oyuncunun gelmesinin çok zor olduğu ifade edildi.
Inter'de Icardi ile birlikte satış listesine konan Nainggolan, Aslan'a yazıldı. Fakat piyasa değeri 28 milyon euro olan Belçikalı oyuncunun gelmesinin çok zor olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon Roma'dan 38 milyon euro'ya transfer olmuş; 36 maçta 7 gol, 3 asistle oynamıştı.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Nainggolan iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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