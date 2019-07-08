Nainggolan iddiası

Inter'de Icardi ile birlikte satış listesine konan Nainggolan, Aslan'a yazıldı. Fakat piyasa değeri 28 milyon euro olan Belçikalı oyuncunun gelmesinin çok zor olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon Roma'dan 38 milyon euro'ya transfer olmuş; 36 maçta 7 gol, 3 asistle oynamıştı.