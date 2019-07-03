Galatasaray elini cebine atmadan bombaları patlattı! 6 transfer... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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elini cebine atmadan bombaları patlattı! 6 ... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray elini cebine atmadan bombaları patlattı! 6 transfer... Son dakika transfer haberleri

Bir yandan Banega'yı sonlandırmak için yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturan , diğer taraftan iç transferde bombaları patlatıyor. Dün ve Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılı kulüp kadro mühendisliği bakımından yoluna dolu dizgin devam ederken, yönetimin bundan önce ile 'i de bedavaya alması camianın takdirini topladı.

'da bedava operasyonu... Sarı kırmızılılar transfer bombalarını peş peşe patlatırken elini de cebini atmıyor!

Şu ana kadar Jimmy Durmaz, , , ve Ozornwafor'a imza attıran Galatasaray, 'ı da kadrosuna katmak üzere...

YUSUF ERDOĞAN DA BEDAVAYA İMZA ATACAK

Yapılan transferlerden sadece Valentine Ozornwafor'a 300 bin Euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın yakın zamanda Yusuf Erdoğan'ı da bedavaya kadrosuna katacağı belirtilirken, ve ekibinin asıl bombaları sona sakladığı tahmin ediliyor.

  1. 03.07.2019
  2. Güncelleme: 03.07.2019 12:10
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