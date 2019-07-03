Galatasaray elini cebine atmadan bombaları patlattı! 6 transfer... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da bedava transfer operasyonu... Sarı kırmızılılar transfer bombalarını peş peşe patlatırken elini de cebini atmıyor!

Şu ana kadar Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ryan Babel ve Ozornwafor'a imza attıran Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katmak üzere...

YUSUF ERDOĞAN DA BEDAVAYA İMZA ATACAK

Yapılan transferlerden sadece Valentine Ozornwafor'a 300 bin Euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın yakın zamanda Yusuf Erdoğan'ı da bedavaya kadrosuna katacağı belirtilirken, Fatih Terim ve ekibinin asıl bombaları sona sakladığı tahmin ediliyor.