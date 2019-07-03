Galatasaray elini cebine atmadan bombaları patlattı! 6 transfer... Son dakika transfer haberleri
Bir yandan Banega'yı sonlandırmak için yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray, diğer taraftan iç transferde bombaları patlatıyor. Dün Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılı kulüp kadro mühendisliği bakımından yoluna dolu dizgin devam ederken, yönetimin bundan önce Adem Büyük ile Ryan Babel'i de bedavaya alması camianın takdirini topladı.
Galatasaray'da bedava transfer operasyonu... Sarı kırmızılılar transfer bombalarını peş peşe patlatırken elini de cebini atmıyor!
Şu ana kadar Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ryan Babel ve Ozornwafor'a imza attıran Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katmak üzere...
YUSUF ERDOĞAN DA BEDAVAYA İMZA ATACAK
Yapılan transferlerden sadece Valentine Ozornwafor'a 300 bin Euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın yakın zamanda Yusuf Erdoğan'ı da bedavaya kadrosuna katacağı belirtilirken, Fatih Terim ve ekibinin asıl bombaları sona sakladığı tahmin ediliyor.
- 03.07.2019
- Güncelleme: 03.07.2019 12:10
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