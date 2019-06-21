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21 Haziran 2019, Cuma
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- Mariano takası

Guga - Mariano takası

, scout ekibinin dikkatini çeken 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek için harekete geçti. basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Guga için ile temas kurdu.

, scout ekibinin dikkatini çeken 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek için harekete geçti. basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Guga için ile temas kurdu. Atletico, genç oyuncu için Galatasaray'dan 7 milyon euro talep etti. Haberde; G.Saray'ın bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve Mariano artı 2 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Atletico Mineiro'nun da bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.

  1. 21.6.2019
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