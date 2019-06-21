Guga - Mariano takası

Galatasaray, scout ekibinin dikkatini çeken 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Guga için harekete geçti. Brezilya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Guga için Atletico Mineiro ile temas kurdu. Atletico, genç oyuncu için Galatasaray'dan 7 milyon euro talep etti. Haberde; G.Saray'ın bu rakamı vermeye yanaşmadığı ve Mariano artı 2 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Atletico Mineiro'nun da bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.