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21 Haziran 2019, Cuma
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’da fark 1 milyon

Chicharito’da fark 1 milyon

Albayrak, ’da masaya oturduğu ’nun menajerine yıllık 3 milyon euro ücret teklif etti. West Ham’dan ayrılma kararı alan ve ’ı da seçenekler arasına dahil eden yıldız, 4 milyon euro istedi.

Mbaye ?Diagne ve Kostas Mitroglou'nu göndermeye hazırlanan 'ın forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattını West Ham'dan Javier Hernandez () ile güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli golcünün menajerleri ile 'da bir araya gelmişti. Görüşmeler, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ödül töreninde, " görüşmesini yarıda bıraktım. 'lılar beni şirkette bekliyor" sözleriyle ortaya çıkarken taraflar arasındaki rakamlar da netleşmeye başladı.

TEKLİF DEĞİŞECEK
West Ham ile 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen ayrılık kararı alan ve önceliği olan Chicharito, Galatasaray'ı da seçenekleri arasına dahil etti. Ancak Meksikalı oyuncunun, Galatasaray'ın sunduğu 3 milyon euro'luk teklifi yükseltmesini istediği öğrenildi. İngiliz ekibine yıllık maliyeti 4 milyon euro olan 31 yaşındaki golcünün, Galatasaray'dan da bu rakamı talep ettiği ortaya çıktı. Yönetiminin, yıldız golcüye yeni bir teklif sunması ve taraflar arasında anlaşma sağlanması bekleniyor.

Meksikalı golcü kariyerinde , gibi büyük takımların formasını da giydi.

takımı forması giyen Meksikalı golcü oyuncu Chicharito bu sezon takımı adına 8 gol kaydetti.

  1. 21.6.2019
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