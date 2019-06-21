Chicharito’da fark 1 milyon

Mbaye ?Diagne ve Kostas Mitroglou'nu göndermeye hazırlanan Galatasaray'ın forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattını West Ham'dan Javier Hernandez (Chicharito) ile güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli golcünün menajerleri ile İstanbul'da bir araya gelmişti. Görüşmeler, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ödül töreninde, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksika'lılar beni şirkette bekliyor" sözleriyle ortaya çıkarken taraflar arasındaki rakamlar da netleşmeye başladı.



TEKLİF DEĞİŞECEK

West Ham ile 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen ayrılık kararı alan ve önceliği İspanya olan Chicharito, Galatasaray'ı da seçenekleri arasına dahil etti. Ancak Meksikalı oyuncunun, Galatasaray'ın sunduğu 3 milyon euro'luk teklifi yükseltmesini istediği öğrenildi. İngiliz ekibine yıllık maliyeti 4 milyon euro olan 31 yaşındaki golcünün, Galatasaray'dan da bu rakamı talep ettiği ortaya çıktı. Yönetiminin, yıldız golcüye yeni bir teklif sunması ve taraflar arasında anlaşma sağlanması bekleniyor.



Meksikalı golcü kariyerinde Manchester United, Real Madrid gibi büyük takımların formasını da giydi.



West Ham United takımı forması giyen Meksikalı golcü oyuncu Chicharito bu sezon takımı adına 8 gol kaydetti.



