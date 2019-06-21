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21 Haziran 2019, Cuma
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Cimbom’a yeni

Cimbom’a yeni 10 numara

Haziran başında 'in, önüne gelen 'nin transferi ciddiye biniyor. Bonservisi elinde olan Lewis Holtby ile temaslar başlıyor...

Haziran başında 'in, önüne gelen 'nin transferi ciddiye biniyor. ve 'nin de devrede olduğu belirtilen 29 yaşındaki Alman için tecrübeli hoca fiyat araştırması talep etmişti. HAMBURG ile sözleşmesi biten Holtby'nin menajeriyle yapılan görüşmelerde yılda 2 milyon euro ve 3 yılda ödenmek üzere 1.5 milyon euro imza parası istemesi Terim'in ilgisini çekti. Görüşmelerin derinleştirilmesi kararı alındı.

  1. 21.6.2019
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