Cimbom’a yeni 10 numara

Haziran başında Fatih Terim'in, önüne gelen Lewis Holtby'nin transferi ciddiye biniyor. Fenerbahçe ve Cardiff City'nin de devrede olduğu belirtilen 29 yaşındaki Alman 10 numara için tecrübeli hoca fiyat araştırması talep etmişti. HAMBURG ile sözleşmesi biten Holtby'nin menajeriyle yapılan görüşmelerde yılda 2 milyon euro ve 3 yılda ödenmek üzere 1.5 milyon euro imza parası istemesi Terim'in ilgisini çekti. Görüşmelerin derinleştirilmesi kararı alındı.