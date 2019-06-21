Cimbom’a yeni 10 numara
Haziran başında Fatih Terim'in, önüne gelen Lewis Holtby'nin transferi ciddiye biniyor. Bonservisi elinde olan Lewis Holtby ile temaslar başlıyor...
Haziran başında Fatih Terim'in, önüne gelen Lewis Holtby'nin transferi ciddiye biniyor. Fenerbahçe ve Cardiff City'nin de devrede olduğu belirtilen 29 yaşındaki Alman 10 numara için tecrübeli hoca fiyat araştırması talep etmişti. HAMBURG ile sözleşmesi biten Holtby'nin menajeriyle yapılan görüşmelerde yılda 2 milyon euro ve 3 yılda ödenmek üzere 1.5 milyon euro imza parası istemesi Terim'in ilgisini çekti. Görüşmelerin derinleştirilmesi kararı alındı.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Cimbom’a yeni 10 numara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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