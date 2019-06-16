10 milyonu veren Belhanda’yı alır!
Arap ekiplerinin gündemindeki Belhanda, Galatasaray'da kalmak istediğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro'luk teklif gelmesi halinde ise Faslı yıldızı satacağı belirtildi.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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