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16 Haziran 2019, Pazar
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’ye zam yok

Diagne’ye zam yok

Geçtiğimiz sezon attığı 30 golle tarihe geçen 'nin 'dan zam talebi olumsuz sonuçlandı. Senegalli yıldız, 2.3 milyon euro olan yıllık kazancının 3 milyona çıkarılmasını istemişti.

Geçtiğimiz sezon attığı 30 golle tarihe geçen 'nin 'dan zam talebi olumsuz sonuçlandı. Senegalli yıldız, 2.3 milyon euro olan yıllık kazancının 3 milyona çıkarılmasını istemişti. Sarı-kırmızılı yönetimin tavrı da netti: "Maaşına zam yok."
  1. 16.6.2019
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