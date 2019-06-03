Kim gidecek?
UEFA ile 'sattığın kadar al' anlaşması devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde ön libero ile sol kanata takviye yapmak ve Luyindama'nın opsiyonunu kullanabilmek için en azından 10 milyon euro'luk bir bütçe yaratmak zorunda...
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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