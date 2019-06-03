Kim gidecek? – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Kim gidecek?

Kim gidecek?

ile 'sattığın kadar al' anlaşması devam eden , yaz döneminde ön libero ile sol kanata takviye yapmak ve Luyindama'nın opsiyonunu kullanabilmek için en azından 10 milyon euro'luk bir bütçe yaratmak zorunda...

ile 'sattığın kadar al' anlaşması devam eden , yaz döneminde ön libero ile sol kanata takviye yapmak ve Luyindama'nın opsiyonunu kullanabilmek için en azından 10 milyon euro'luk bir bütçe yaratmak zorunda... Bu da futbolcu satışı ile olacak. Galatasaray'ın bütçe bulmak için; Mbaye Diagne ve ikilisinden birisini satacağı ifade edildi.
  1. 3.6.2019
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