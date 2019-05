Terim haksız rekabet yaratıyor

Galatasaray'a ocak ayında geri dönen ve 2 kupa kaldıran Semih Kaya, elde edilen başarılarda Fatih Terim'in rolünün büyük olduğunu söyledi. Geriden gelip başarıya ulaştıklarını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Ciddi bir puan farkı vardı ve hiç pes etmedik. Başarılara, kupalara alışkın futbolcu grubu var burada. O yüzden de hocamızın talimatları doğrultusunda hareket ettik. Güçlü oyuncuların, karakterini sahaya koyduğu zaman yapamayacağı şey olmadığını yine gösterdik" dedi.



CAMİA OLARAK ŞANSLIYIZ

Fatih Terim dışında başka bir ismin bu başarıyı yakalamasının zor olduğunu kaydeden Semih sözlerini şöyle sürdürdü: Başka bir teknik adamla bu başarının gelmesi zordu. Hocamız bunu daha önce de birçok kez yaptı. Taraftarımız da katılacaktır. Her sezonda 2-3 oyuncu değiştiği oluyor takımda ama her gelen bir şekilde gideni aratmıyor. Fatih Hoca, Galatasaray'da olduğu için çok şanslıyız ve başka camialarda olmadığı için de rakip takımların böyle bir şanssızlığı olduğunu düşünüyorum.



HER ZAMAN KONUŞULMALI

'Son haftalarda Galatasaray'ın kollandığı' şeklindeki iddiaları da değerlendiren Semih, "Biz 11 puan gerideyken hakem hataları bu kadar konuşuluyor muydu? Ne zaman konuşulmaya başlandı, fark 3 puana düştüğünde. Puan farkı eşitlendiğinde... Biz burada Başakşehir'i yenerek şampiyon olduğumuzda. İlla konuşulması için bir camianın şampiyon olması mı gerekiyor? Bunlar konuşulacaksa, her zaman konuşulmalı. Galatasaray şampiyon olduğunda bunlar konuşulmamalı" ifadesini kullandı.



SEMİH KAYA: BİR EKSİĞİMİZ KALDI

Türkiye'de ve Avrupa'da inanılmaz başarılar yakalamışız. Bir eksiğimiz var. Belki çok iddialı olacak ama Şampiyonlar Ligi neden olmasın? UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanmış bir camiadan bahsediyoruz. İleride Şampiyonlar Ligi'nin de olacağını düşünüyorum."



SÜPER LİG'DE KİMLERİ BEĞENDİ?

* Süper Lig'deki stoperlere baktığımızda Luyindama ve Marcao ikilisi çok farklı...

* Eski takım arkadaşım Burak abi var. Beşiktaş'a gittiğinde kritik goller attı.

* Hücuma katkı olarak Yusuf ve Abdülkadir çok yetenekli oyuncular.

* Başakşehir forması giyen Visca çok önemli bir oyuncu. Bu sene istikrarlı bir grafik çizdi.



SEMİH'İN G.SARAY PERFORMANSI:



Maç: 209

Gol: 5

Asist: 5



Kazandığı kupalar:



Lig şampiyonluğu: 4

Türkiye Kupası: 4

TFF Süper Kupa: 4