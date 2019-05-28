Bıçak kesmiyor!
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu anısına kulübün ana sponsoru olan NEF yönetim ve medya mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldiler.
Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu anısına kulübün ana sponsoru olan NEF yönetim ve medya mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldiler. Yemeğin ardından şampiyonluk pastası kesilirken Başkan Mustafa Cengiz, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'a dönerek "Bıçak kesmiyor" dedi. Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba ve Diagne transferlerinde bonservis alımlarında maddi olarak yardımda bulunan Erden Timur başkan Cengiz'in bıçak kesmiyor göndermesine karşılık, "Ne isterseniz başkanım" diye cevap verdi. Cengiz de "İlk transferin bonservis ödemesi hayırlı olsun" sözleriyle pastayı kesti.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
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Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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