Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu anısına kulübün ana sponsoru olan NEF yönetim ve medya mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldiler. Yemeğin ardından şampiyonluk pastası kesilirken Başkan Mustafa Cengiz, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'a dönerek "Bıçak kesmiyor" dedi. Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba ve Diagne transferlerinde bonservis alımlarında maddi olarak yardımda bulunan Erden Timur başkan Cengiz'in bıçak kesmiyor göndermesine karşılık, "Ne isterseniz başkanım" diye cevap verdi. Cengiz de "İlk transferin bonservis ödemesi hayırlı olsun" sözleriyle pastayı kesti.