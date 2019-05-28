Bıçak kesmiyor! – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Bıçak kesmiyor!

Bıçak kesmiyor!

'ın 22. şampiyonluğu anısına kulübün ana sponsoru olan yönetim ve medya mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldiler.

'ın 22. şampiyonluğu anısına kulübün ana sponsoru olan yönetim ve medya mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldiler. Yemeğin ardından şampiyonluk pastası kesilirken Başkan , NEF İcra Kurulu Başkanı 'a dönerek "Bıçak kesmiyor" dedi. Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba ve Diagne transferlerinde bonservis alımlarında maddi olarak yardımda bulunan Erden Timur başkan Cengiz'in bıçak kesmiyor göndermesine karşılık, "Ne isterseniz başkanım" diye cevap verdi. Cengiz de "İlk transferin bonservis ödemesi hayırlı olsun" sözleriyle pastayı kesti.

  1. 28.5.2019
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