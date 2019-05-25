Busenaz Sürmeneli, Çekya'da düzenlenen Grand-Prix Usti Slam Boks Turnuvası'nda 69 kiloda şampiyon oldu.
Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları öncesi 21-25 Mayıs tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Grand-Prix Usti Slam Boks Turnuvasında dört maç sonunda altın madalyanın sahibi oldu. Büyük Kadınlar Avrupa şampiyonluğu bulunan boksörleri yenerek finale yükselen Busenaz, final müsabakasında Bulgar boksör Melis Yunuzova'yı mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Performansıyla Avrupa Oyunları'na hazır olduğunu gösteren Milli boksör, kazandığı altın madalyayla da oyunlar öncesinde moral buldu.
- 25.05.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'den altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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