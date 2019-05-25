Galatasaray stada böyle geldi! - Fotomaç
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Galatasaray stada böyle geldi!

Galatasaray kafilesi 22.şampiyonluğunu kutlamak için TT Stadı'na ulaştı. İşte sarı-kırmızılıların üstü açık otobüsle stada geliş görüntüleri...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:55
Galatasaray stada böyle geldi!

Galatasaray, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon tamamlayarak bu ünvanı 22.kez ele geçirmeyi başardı.

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Galatasaray stada böyle geldi!

Sarı-kırmızılı kafile şampiyonluğun kutlanacağı TT Stadı'nda üstü açık otobüsle hareket etti.

Galatasaray stada böyle geldi!

İşte Galatasaray'ın stada gidişinden görüntüler...

Galatasaray stada böyle geldi!
Galatasaray stada böyle geldi!
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