Galatasaray stada böyle geldi! - Fotomaç
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Galatasaray stada böyle geldi!
Galatasaray kafilesi 22.şampiyonluğunu kutlamak için TT Stadı'na ulaştı. İşte sarı-kırmızılıların üstü açık otobüsle stada geliş görüntüleri...
25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:55
Galatasaray, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon tamamlayarak bu ünvanı 22.kez ele geçirmeyi başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı kafile şampiyonluğun kutlanacağı TT Stadı'nda üstü açık otobüsle hareket etti.
İşte Galatasaray'ın stada gidişinden görüntüler...