Galatasaray'a para cezası
21 Mayıs 2019, Salı
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'a para cezası

Galatasaray'a para cezası

, 'a finalinde taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 60 bin TL para cezası verdi.

(), 'a 60 bin TL para cezası verdi. Sarı-kırmızılı takım, cezayı finalinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle aldı. PFDK'dan karara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın, 15.05.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
  1. 21.05.2019
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