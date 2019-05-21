Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray yaz transferine dönemine hızlı bir girişi yaptı. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Hollandalı yıldızın transferini ilginç bir şekilde duyurmayı planlıyor. İşte detaylar...

21 Mayıs 2019 Salı 15:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





