Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak! - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray yaz transferine dönemine hızlı bir girişi yaptı. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Hollandalı yıldızın transferini ilginç bir şekilde duyurmayı planlıyor. İşte detaylar...
21 Mayıs 2019 Salı 15:25
Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

1 hafta içerisinde hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray, transferde de atağa kalktı.

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Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Sarı-kırmızılılar Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen 19 yaşındaki Valentine Ozornwafor'un ardından Ryan Babel'i de renklerine bağladı.

Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu.

Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

Daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Babel, bu kez sarı-kırmızılı formayı terletecek...

Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!

32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, Babel transferini sürpriz bir şekilde açıklamayı planlıyor.

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