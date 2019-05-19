Sneıjder'e uçak şoku!
Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Sneıjder eski takımının yanında olmak için Başakşehir mücadelesini tribünden takip edeceğini açıklamıştı. Galatasaray'ın da maç öncesi plaket vermek için hazırlandığı eski oyuncusu Wesley Sneijder, uçağı kaçırdığı için mücadeleyi izlemeye gelemeyecek.
Galatasaray'ın eski oyuncularından Wesley Sneıjder uçak şoku yaşıyor. Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanacak olan kritik mücadele için Türkiye'ye gelecek olan Hollandalı futbolcunun uçağını kaçırdığı için maça yetişemeyeceği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin de maç öncesi plaket vermeye hazırlandığı sevilen oyuncu Galatasaray Başakşehir maçında tribünde olamayacak.
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın mücadeleyi izlemek için İstanbul'a geleceğinin öğrenilmesi camiada heyecan yaratmıştı. Yönetim, Hollandalı yıldıza karşılaşma öncesi plaket vermeyi planlarken beklenmedik bir aksilik yaşandı. Sneijder'ın uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyeceği öğrenildi.
- 19.05.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Sneıjder'e uçak şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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