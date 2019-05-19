Sneıjder'e uçak şoku!
19 Mayıs 2019, Pazar
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Sneıjder'e uçak şoku!

Sneıjder'e uçak şoku!

'ın sevilen oyuncusu Sneıjder eski takımının yanında olmak için mücadelesini tribünden takip edeceğini açıklamıştı. Galatasaray'ın da maç öncesi plaket vermek için hazırlandığı eski oyuncusu , uçağı kaçırdığı için mücadeleyi izlemeye gelemeyecek.

'ın eski oyuncularından Wesley Sneıjder uçak şoku yaşıyor. Galatasaray ve arasında oynanacak olan kritik mücadele için 'ye gelecek olan Hollandalı futbolcunun uçağını kaçırdığı için maça yetişemeyeceği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin de maç öncesi plaket vermeye hazırlandığı sevilen oyuncu Galatasaray Başakşehir maçında tribünde olamayacak.

'de şampiyonun belli olacağı Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı 'ın mücadeleyi izlemek için 'a geleceğinin öğrenilmesi camiada heyecan yaratmıştı. Yönetim, Hollandalı yıldıza karşılaşma öncesi plaket vermeyi planlarken beklenmedik bir aksilik yaşandı. Sneijder'ın uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyeceği öğrenildi.

  1. 19.05.2019
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