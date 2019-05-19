Sneıjder'e uçak şoku!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Wesley Sneıjder uçak şoku yaşıyor. Galatasaray ve Başakşehir arasında oynanacak olan kritik mücadele için Türkiye'ye gelecek olan Hollandalı futbolcunun uçağını kaçırdığı için maça yetişemeyeceği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin de maç öncesi plaket vermeye hazırlandığı sevilen oyuncu Galatasaray Başakşehir maçında tribünde olamayacak.

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın mücadeleyi izlemek için İstanbul'a geleceğinin öğrenilmesi camiada heyecan yaratmıştı. Yönetim, Hollandalı yıldıza karşılaşma öncesi plaket vermeyi planlarken beklenmedik bir aksilik yaşandı. Sneijder'ın uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyeceği öğrenildi.