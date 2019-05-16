Fatih Öztürk Galatasaray'a son kez rakip oldu
17 Mayıs 2019, Cuma
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'a son kez rakip oldu

Fatih Öztürk Galatasaray'a son kez rakip oldu

Akhisar'ın kalesini koruyan sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmamıştı.

'la prensip anlaşmasına varan 32 yaşındaki file bekçisi böylece sarı-kırmızılı takıma son kez rakip oldu. Fatih gelecek sezon Muslera'nın yedeği olacak. Tecrübeli eldiven 3 gol yemesine rağmen karşılaşma sonunda 'Maçın Adamı' seçildi ve kendisine ödül verildi.

  1. 16.5.2019
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