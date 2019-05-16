Fatih Öztürk Galatasaray'a son kez rakip oldu

Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan 32 yaşındaki file bekçisi böylece sarı-kırmızılı takıma son kez rakip oldu. Fatih gelecek sezon Muslera'nın yedeği olacak. Tecrübeli eldiven 3 gol yemesine rağmen karşılaşma sonunda 'Maçın Adamı' seçildi ve kendisine ödül verildi.