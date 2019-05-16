Fatih Öztürk Galatasaray'a son kez rakip oldu
Akhisar'ın kalesini koruyan Fatih Öztürk sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmamıştı.
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan 32 yaşındaki file bekçisi böylece sarı-kırmızılı takıma son kez rakip oldu. Fatih gelecek sezon Muslera'nın yedeği olacak. Tecrübeli eldiven 3 gol yemesine rağmen karşılaşma sonunda 'Maçın Adamı' seçildi ve kendisine ödül verildi.
- 16.5.2019
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Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
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