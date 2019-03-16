Galatasaray'da seçim öncesi gerilim artıyor!
16 Mart 2019, Cumartesi
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'da seçim öncesi gerilim artıyor!

Galatasaray'da seçim öncesi gerilim artıyor!

Mali kurula doğru tansiyon tırmanıyor. Eski divan başkanı Aslan 20 avukatla geldi. Sadece 1’ine izin verilince savunma yapmadan gitti.

Sarı-kırmızılı kulisler çok karışık... Yönetim ile muhalefet arasındaki elektrikli ortam her geçen gün artarak sürüyor. Gergin geçen Toplantısı'nda gündemlerden biri de disipline sevk edilen eski divan başkanı 'ın durumuydu. Yönetim çok eleştirilmişti.

Aslan dün aralarında 'ın da bulunduğu 20 hukukçu ile birlikte kulüp binasına geldi. Ancak Yarsuvat ve yanındaki hukukçulardan sadece birinin görüşmeye girmesi istendi. Sinirlenen Metin Aslan ise bunu kabul etmeyerek savunma vermeden ayrıldı.

Yönetim, Metin Aslan'ın işi bilerek yokuşa sürdüğünü belirtirken, muhalefet cephesi ise başkan 'i "Disipline gönderilen birine savunma hakkı bile vermiyor" sözleriyle eleştirdi. 23 Mart'daki öncesi yönetim ve muhalefet cepheleri giderek sertleşiyor.

  1. 16.3.2019
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